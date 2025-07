Canoa slalom, Xabier Ferrazzi sesto nel kayak cross individuale U23 ai Mondiali di Foix

A Foix, in Francia, nell’ambito dei Mondiali J/U23 2025 di canoa slalom, si sono disputate le gare del kayak cross individuale, valide anche come qualificazione per le gare dei tabelloni ad eliminazione diretta che si svolgeranno domani: il miglior risultato in casa Italia è quello di Xabier Ferrazzi, sesto tra gli Under 23.

Nella categoria Under 23 maschile l’oro va al britannico Sam Leaver, che si impone in 50.62, andando a precedere i cechi Matyas Novak, secondo a 0.30, e Jakub Krejci, terzo a 0.44. Si qualificano per le batterie di domani Xabier Ferrazzi, sesto in 51.51, a 0.89, e Michele Pistoni, 25° in 53.43, a 2.81, mentre non ce la fa Ludovico Cuignon, 43° in 55.75, a 5.13.

Nella categoria Under 23 femminile successo della slovacca Zuzana Pankova, prima in 55.36, che batte due ceche, con Olga Samkova d’argento a 0.29 e Tereza Kneblova di bronzo a 1.07. Passa il turno Lucia Pistoni, ottava con il tempo di 57.19 a 1.83, mentre viene eliminata Caterina Pignat, 34ma, e seconda delle escluse, in 60.58, a 5.22.

Nella categoria Junior maschile affermazione dello sloveno Ziga Lin Hocevar con il tempo di 51.21, il quale supera lo spagnolo Faust Clotet Juanmarti, alla piazza d’onore a 0.31, ed il transalpino Clement Davy, sul gradino più basso del podio a 1.57. Si qualificano per le batterie sia Nicola Pistoni, 17° in 54.32, a 3.11, sia Brando Belot de la Hunaudaye, 31° in 56.67, a 5.46.

Nella categoria Junior femminile si impone l’iberica Anna Simona, vittoriosa in 57.69, davanti alla britannica Arina Hontchakov, seconda a 0.28, mentre il bronzo va alla tedesca Britta Jung, accreditata dello stesso tempo al centesimo della britannica. Esce di scena, purtroppo, l’unica azzurrina al via, Isabel Lovato, condannata all’eliminazione a causa di un errore sul terzo ostacolo, che la relega al 50° posto finale.