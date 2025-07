Calcio femminile, l’Italia ricevuta da Mattarella: “Scritta una bellissima pagina di sport”

La Nazionale italiana di calcio femminile, reduce dalla semifinale raggiunta agli Europei, è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: le azzurre hanno consegnato al Capo dello Stato una maglia autografata da tutta la rosa con la dedica “Al nostro Presidente”, oltre ad un’opera d’arte di un orafo abruzzese.

Il Presidente della Repubblica si è complimentato con le azzurre per il cammino agli Europei: “Complimenti per come avete svolto magnificamente questo Europeo. E non lo dico perché qualcuno me lo ha fatto sapere, ma perché vi ho seguito sempre visto che l’orario me lo consentiva: è stato un percorso magnifico. Avevo predisposto tutto per raggiungervi a Basilea, ma dobbiamo evitare di restare prigionieri di quella successione di eventi sfortunati che ha impedito di approdare alla finale“.

Il Capo dello Stato ha poi sottolineato: “Voi avete conquistato il vostro trofeo e avete scritto una bellissima pagina dello sport con prestazioni di alto livello. Vi ho chiesto di venire qui facendo una deviazione nei programmi per ringraziarvi, avete reso onore alla maglia e alla bandiera del vostro Paese. Lo sport è un elemento necessario e fondamentale, un’avanguardia, dato che gli atleti che emergono trascinano con il loro incoraggiamento ragazzi, ragazze e bambini“.

Il CT dell’Italia, Andrea Soncin, ha poi dichiarato: “Sono molto emozionato e c’è grande soddisfazione. La delusione per essersi fermati ad un passo dalla finale sta lasciando spazio all’orgoglio di essere riusciti ad appassionare milioni di italiani. Nel corso della manifestazione abbiamo fatto una sorta di campagna culturale per cercare di dare prospettive nuove alle bambine che si approcciano al calcio. Ringraziamo tutta l’Italia per averci sostenuto fino in fondo“.

La capitana della Nazionale, Cristiana Girelli, si è rivolta direttamente a Mattarella: “Ci portiamo dietro la consapevolezza di valere tanto e di poter sognare sempre in grande. Portiamo sulle spalle molto più di una maglia e la speranza di tutte le bambine di poterci riuscire. Siamo un collettivo che ha sempre lottato e che si è sempre rialzato lottando con orgoglio. Lo sport non è solo un gioco, ma cultura, educazione e futuro“.