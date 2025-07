Calcio femminile: una magia di Bonmatì ai supplementari porta la Spagna in finale. Germania battuta

Alla fine sarà Spagna-Inghilterra. Le due squadre che si sono giocate il titolo del mondo nel 2023 si sfideranno questa domenica per l’ultimo atto dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Il responso è arrivato nella tarda serata di oggi, dopo che le iberiche hanno battuto ai supplementari per 1-0 la Germania in semifinale.

Malgrado una superiorità abbastanza schiacciante da parte delle furie rosse, la formazione tedesca riesce ad alzare le barricate con ordine, approfittando di tanto in tanto di qualche golosa occasione. La prima arriva all’8′ quando, sul rinvio lungo da parte di Berger, la palla attraversa due difensore spagnole, con Bhul riesce così a sfrecciare sul lato sinistro dell’area tentando un diagonale che non trova fortuna. Le ragazze di Montserrat Tomé andranno invece vicinissimo al vantaggio a quattro minuti dal duplice fischio, complice un tiro piazzato della capitana Paredes, la quale con una incoronata colpisce il legno a seguito del cross di Pina.

La Germania con il passare della ripresa riesce a prendere maggiormente le misure, tenendo botta alla manovra avviluppante della Spagna. A pochi istanti dalla fine del tempo regolamentare le teutoniche hanno addirittura in mano il pallone della beffa scaturito da una devozione mortifera di Buhl che, però, trova una risposta clamorosa d’istinto da parte dell’estremo difensore Cata Coll.

In una situazione di totale impasse creatasi ai supplementari, la poteva sbloccare solo una fuoriclasse. Detto-fatto. A sette giri di orologio dai rigori infatti il pallone d’oro Bonmatì viene servita da Athenea, si inventa una finta, lascia passare la sfera tra le gambe di un’avversaria e lascia partire un destro forte da posizione defilata che sorprende Berger. Eccolo il colpo da maestro di una giocatrice strepitosa, apparsa un po’ in ombra durante tutto il match ma brava a farsi trovare pronta nel momento decisivo.