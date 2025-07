ATP Los Cabos 2025, Shapovalov e Kovacevic approdano in finale sul cemento messicano

Vanno in archivio con i successi di Denis Shapovalov e Aleksandar Kovacevic le semifinali dell’ATP 250 Los Cabos 2025, torneo che inaugura in un certo senso il lungo swing estivo sul cemento americano che culminerà a settembre con gli US Open. Domani, in finale, il canadese andrà a caccia del quarto titolo nel circuito maggiore mentre lo statunitense punta al primo sigillo della carriera a livello ATP.

Shapovalov ha centrato il pass per l’ultimo atto sbarazzandosi abbastanza agevolmente dell’australiano Adam Walton con un duplice 6-2 in poco più di un’ora di gioco (67 minuti per la precisione). L’attuale n.33 del ranking mondiale, ex top10, raggiunge così la seconda finale dell’anno dopo quella vinta lo scorso 9 febbraio sempre sul cemento ma a Dallas contro Casper Ruud.

Kovacevic si è tolto invece la soddisfazione di battere in rimonta il favorito russo Andrey Rublev, prima testa di serie del tabellone messicano, imponendosi per 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e mezza. Lo statunitense, già certo di aggiornare il suo best ranking (adesso sarebbe virtualmente 66°) recuperando una decina di posizioni nella classifica ATP, ha ottenuto nel frattempo la seconda vittoria della carriera contro un top10 (2-5 il bilancio aggiornato), sconfiggendo Rublev proprio come nella semifinale dello scorso febbraio sul veloce indoor di Montpellier. In quel caso la sua cavalcata si interruppe proprio sull’ultimo ostacolo a cospetto di Felix Auger-Aliassime, connazionale dello Shapovalov che incrocerà domani nella sua seconda finale ATP.