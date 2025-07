A che ora Musetti-Duckworth oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming

Oggi, martedì 29 luglio, Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nel secondo turno del Masters1000 di Toronto. L’azzurro affronterà l’australiano James Duckworth e vuol proseguire nell’avventura in Canada anche per dimenticare la brutta prestazione nel torneo di Washington, dove il toscano è stato eliminato all’esordio dal britannico Cameron Norrie.

Un Musetti in cerca di buone sensazioni, dopo il suo infortunio nel corso della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. La lesione muscolare di primo grado alla coscia sinistra lo aveva costretto al ritiro anzitempo nella sfida sulla terra rossa di Parigi, costringendolo anche a saltare tutta la preparazione sull’erba prima di Wimbledon. Giunto a Londra, anche un virus influenzale l’ha molto debilitato e l’uscita di scena contro il georgiano Nikoloz Basilashvili si è concretizzata.

Si spera che il nostro portacolori riesca ritrovare il filo del discorso interrotto, contro un avversario che nell’unico precedente l’ha battuto. Parliamo del 2021 e del 1000 di Parigi-Bercy, ovvero condizioni di gioco indoor. Sul cemento outdoor, se si considera il percorso di Lorenzo, i problemi sono anche maggiori, ma è chiaro che il tennis dell’italiano debba essere il fattore discriminante nel confronto con l’aussie.

La partita tra Lorenzo Musetti e l’australiano James Duckworth, valida per il secondo turno del Masters1000 di Toronto, andrà in scena quest’oggi e sarà la seconda sul campo centrale, il cui programma prenderà il via dalle 18.30 italiane (le 12.30 locali). La copertura televisiva della sfida sarà curata da Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-DUCKWORTH ATP TORONTO 2025

Martedì 29 luglio (orari italiani)

Centre Court – ore 18:30

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Holger Rune DEN

Lorenzo Musetti ITA vs James Duckworth AUS

Denis Shapovalov CAN vs Learner Tien USA (Non prima 01:00 di mercoledì 30 luglio)

Alexander Zverev GER vs Adam Walton AUS

PROGRAMMA MUSETTI-DUCKWORTH ATP TORONTO 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport