Matteo Gigante vince in rimonta contro Borna Coric e approda al 2° turno di Toronto

Matteo Gigante (n.125 del ranking) ha iniziato nel migliore dei modi la propria avventura nel Masters1000 di Toronto, sfruttando la wild card concessagli dagli organizzatori. Il tennista romano ha sconfitto in rimonta il croato Borna Coric (n.92 del ranking) col punteggio di 4-6 6-2 7-6 (2) in 2 ora e 39 minuti di gioco. Un successo di prestigio per il nostro portacolori e secondo turno ci sarà l’incrocio contro il canadese Gabriel Diallo (n.27 del seeding).

Nel primo set Gigante comincia col piede giusto, mettendo in difficoltà con le sue giocate mancine il suo rivale, andando avanti di un break. Coric, però, non ci mette molto a trovare le soluzioni, ribaltando completamente il quadro e mettendo in grave difficoltà l’azzurro nella gestione dei turni alla battuta. Sullo score di 6-4, cala il sipario sulla prima frazione.

Nel secondo set Matteo domina letteralmente la scena. Disegnando il campo magistralmente, Gigante si prende il break nel secondo e ottavo gioco, piegando con maggior facilità il tennis difensivo del croato. Il 6-2 è la logica conseguenza.

Nel terzo set succede un po’ di tutto. Il giocatore romano è costretto a rimontare in due circostanze, sotto di un break nel primo e settimo game, non sfruttando due palle match nel decimo. Al tie-break, Matteo non sbaglia niente e domina sul 7-2. Leggendo le statistiche, il dato degli 8 ace e dei 9 doppi falli inviterà a delle riflessioni nel prossimo round, con 36 vincenti e 48 gratuiti che rappresentano quanto fatto vedere in campo.