Dove vedere in tv Grant/Pigato-Danilina/Khromacheva, WTA Roma 2025: orario, programma, streaming

Nella giornata di sabato 10 maggio si completerà il primo turno del tabellone di doppio femminile del torneo WTA 1000 di Roma: Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato, che hanno ricevuto una wild card dopo aver vinto le prequalificazioni, esordiranno contro la coppia numero 7 del seeding, composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla russa Irina Khromacheva.

Il match tra Grant/Pigato e Danilina/Khromacheva sarà in programma sul Court 1, e sarà il quarto a partire dalle ore 11.00, dopo gli incontri di singolare maschile Paul-Bautista Agut e Vukic-Korda, e di doppio femminile Panova/Stollar-Eala/Gauff, con quest’ultima sfida che inizierà in ogni caso non prima delle ore 14.00.

Il match tra Grant/Pigato e Danilina/Khromacheva, del torneo WTA 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO WTA ROMA 2025

Sabato 10 maggio – Court 1

Dalle ore 11.00

Tommy Paul (Stati Uniti, 11)-Roberto Bautista Agut (Spagna)



A seguire

Aleksandar Vukic (Australia)-Sebastian Korda (Stati Uniti, 22)

Non prima delle ore 14.00

Alexandra Panova/Fanny Stollar (Russia/Ungheria)-Alexandra Eala/Coco Gauff (Filippine/Stati uniti, WC)

A seguire

Tyra Caterina Grant/Lisa Pigato (Italia, WC)-Anna Danilina/Irina Khromacheva (Kazakistan/Russia, 7) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA WTA ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.