WTA Roma 2025, il tabellone di Jasmine Paolini. Pegula e Swiatek ostacoli principali per sognare la finale

La splendida cornice della Fontana di Trevi ha ospitato il sorteggio dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia femminili, torneo WTA 1000 sulla terra battuta. A guidare la nutrita pattuglia italiano non può che essere Jasmine Paolini. La numero uno d’Italia punta ad un torneo da protagonista nel quale guadagnare punti impor0tanti dopo l’eliminazione al secondo turno dell’edizione 2024 contro l’egiziana Mayar Sherif.

La testa di serie numero sei, collocata nel terzo quarto di tabellone usufruirà di un bye al primo turno per poi debuttare nel secondo contro la vincente della sfida tra la wild card Giorgia Pedone e la neozelandese Lulu Sun. Il livello si alza nella sfida dei sedicesimi di finale. Ad affrontare la numero cinque del mondo saranno infatti una tra la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero ventisette, e la vincente del match tra la ceca Petra Kvitova e la romena Irina-Camelia Begu.

L’avversaria degli ottavi di finale uscirà da una zona di tabellone presieduta da Karolina Muchova, dodicesima favorita del seeding, e dalla lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero diciassette e recente vincitrice del torneo di Stoccarda.

Ai quarti di finale l’incrocio scelto dal tabellone, se le big rispetteranno il pronostico, è quello con Jessica Pegula, terza favorita del seeding capitolino. L’americana dovrà però essere brava a venir fuori da un ottavo nel quale la belga Elise Mertens, testa di serie numero 25, la kazaka Yulia Putintseva, testa di serie numero 23, e la russa Diana Shnaider sono rivali insidiose.

La semifinale propone l’incrocio con l’ultimo quarto del tabellone governato da Iga Swiatek. La polacca, reduce dalla netta sconfitta contro Gauff nella semifinale di Madrid, arriverà in Italia con grande voglia di riscatto per confermare la vittoria dello scorso anno e centrare il poker sulla terra romana. Da non sottovalutare in quella parte di tabellone la statunitense Madison Keys, quinta favorita del seeding.

Ultimo ostacolo è il match decisivo contro la giocatrice che uscirà vincitrice dalla metà di tabellone presidiata da Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1 e vincitrice del WTA 1000 di Madrid, e la statunitense Coco Gauff, numero 4 del ranking alla ricerca di continuità dopo la finale sulla terra spagnola.