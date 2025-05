Internazionali d’Italia 2025: il tabellone delle qualificazioni femminili con cinque italiane

Sorteggiato il tabellone di qualificazione femminile agli Internazionali d’Italia 2025. Saranno cinque le azzurre, quattro con wild card da prequalificazioni e una tramite invito senza necessità di passare dal citato pre-torneo. Non sarà una missione facile, va detto subito, e ci sono nomi eccellenti (Maria Sakkari, Alizé Cornet, Daria Saville, Ayla Tomljanovic e un irreale, per questo livello, Wickmayer-Golubic, nonché un incredibile remake di un quarto di finale di Wimbledon, Maria-Niemeier).

Partiamo dalla parte alta del tabellone: non è andata proprio bene a Lisa Pigato, che troverà la numero 2 del seeding, la russa Anna Blinkova, della quale si può senz’altro dire che quest’anno non abbia brillato, ma resta pur sempre la numero 76 del mondo in carica. In breve, un compito decisamente complicato per una delle ultime giocatrici ad aver affrontato Serena Williams in Italia (a Parma, per la precisione).

Angelica Raggi, che aveva già provato le qualificazioni in un’occasione, se la vedrà con l’australiana Ajla Tomljanovic, che qualche piccolo segnale di risalita l’ha mostrato nei tornei americani. Non è la stessa versione che abbiamo conosciuto qualche anno fa, ma il timore è che qui per la ternana non sarà facile reggere il ritmo.

Nicole Fossa Huergo, che aveva fatto molto bene nel finale di 2024 specie a livello ITF, ma anche nei 125, in questo 2025, complice anche una programmazione a livelli più alti, non ha finora ingranato. L’aiutano due fattori combinati tra loro: l’abitudine a giocare sul rosso e il fatto che l’australiana Olivia Gadecki sia in una crisi nerissima di risultati, tant’è che nel 2025 il numero di vittorie è praticamente ai minimi termini. In poche parole: c’è margine.

Anastasia Abbagnato, classe 2003 fino ad ora al massimo vicina al numero 400 del mondo, origini siciliane e siberiane contemporaneamente, sfiderà l’olandese Arantxa Rus, una delle veterane del circuito anche se è appena alla quarta partecipazione a Roma (ne ha ben di più negli Slam). Per la nativa di Delft un anno men che ideale, e dunque per Abbagnato una potenziale chance, qualora riuscisse a mettere insieme il suo miglior tennis.

E poi c’è Federica Di Sarra, che il livello WTA l’ha già vissuto eccome, oltre a vantare una qualificazione sfiorata agli US Open. Per lei, che è quasi di casa al Foro Italico, la svizzera Jil Teichmann, che non è più quella di diversi anni fa, e un certo sentore di speranza di potersi districare in uno spot che di terraiolo ha ben poco.

TABELLONE QUALIFICAZIONI WTA ROMA 2025

Volynets (USA) [1]-Sasnovich

Lepchenko (USA)-E. Andreeva [20]

Blinkova [2]-Pigato (ITA) [WC]

Dart (GBR)-Todoni (ROU) [13]

Sonmez (TUR) [3]-Seidel (GER)

Cornet (FRA)-Bondar (HUN) [22]

Joint (AUS) [4]-Carlé (ARG)

Wickmayer (BEL)-Golubic (SUI) [15]

Tomljanovic (AUS) [5]-Raggi (ITA) [WC]

Fossa Huergo (ITA) [WC]-Gadecki (AUS) [14]

Maria (GBR) [6]-Niemeier (GER)

Ruzic (CRO)-Yuan (CHN) [23]

Pera (USA) [7]-Xiyu Wang (CHN)

Abbagnato (ITA) [WC]-Rus (NED) [16]

Sakkari (GRE) [8]-Paquet (FRA)

Chwalinska (POL)-Starodubtseva (UKR) [21]

Rakhimova [9]-Romero Gormaz (ESP)

Mboko (CAN) [WC]-Bucsa (ESP) [17]

Arango (COL) [10]-Stakusic (CAN)

Jeanjean (FRA)-Zakharova [24]

Ruse (ROU) [11]-Sierra (ARG)

Saville (AUS)-Siegemund (GER) [18]

Baptiste (USA) [12]-Hunter (AUS)

Di Sarra (ITA) [WC]-Teichmann (SUI) [19]