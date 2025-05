Jannik Sinner uomo libero! Gli orari di una giornata densa di impegni a Roma

Ci si prepara al Sinner-Day a Roma. Il n.1 del mondo è giunto nella Capitale ieri, atterrando all’aeroporto di Ciampino, in un contesto maggiormente tranquillo. Una giornata molto particolare per Jannik, la prima da uomo “libero”, vista la scadenza della sospensione per la vicenda “Clostebol” alle 23.59 del 4 maggio. Una brutta storia si è chiusa ed è tempo di voltare pagina.

Oggi, a partire dalle ore 16.00, è previsto l’appuntamento presso la sala conferenze del Centrale del Foro Italico, dove l’azzurro risponderà alle domande dei colleghi presenti, per esprimere le proprie sensazioni in vista degli Internazionali d’Italia. Sempre in data odierna, alle ore 12.00, ci sarà il sorteggio del tabellone maschile, preceduto alle 11.00 da quello per il main draw femminle.

Alle ore 18.00 Jannik potrà riunirsi anche ai compagni di Coppa Davis, vista la cerimonia prevista sempre al Foro Italico per celebrare i successi dell’Italia nelle competizioni a squadre dell’anno scorso, quindi anche la Billie Jean King Cup.

Un’ora dopo e fino alle 21.00 il momento più atteso, ovvero l’allenamento a porte aperte di Sinner con il ceco Jiri Lehecka sul campo centrale. L’altoatesino vorrà testare le particolari condizioni della terra rossa romana, solitamente molto lenta. Una sorta di chiusura del cerchio dal momento che con Lehecka c’era stato l’ultimo training a Doha prima della squalifica.