Ranking ATP (5 maggio): Jannik Sinner sempre sul trono e in ‘libertà’. Lorenzo Musetti festeggia la top-10

Jannik Sinner inizia la sua 48ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva e può sorridere perché da oggi potrà riprendere a giocare senza più retropensieri. La sospensione per la vicenda “Clostebol” è scaduta alle 23.59 del 4 maggio e ora la massima concentrazione per Jannik sarà quella di confermarsi il migliore già a partire dal prossimo torneo di Roma a cui prenderà parte.

Sinner svetta con 9730 punti, seguito dal tedesco Alexander Zverev (8085), dallo spagnolo Carlos Alcaraz (7850), dall’americano Taylor Fritz (4815) e dal britannico Jack Draper (4440), finalista nel Masters1000 di Madrid. Da sottolineare il ritorno nel gruppo dei migliori dieci del norvegese Casper Ruud, per la prima volta vincitore di un torneo 1000 e n.7 della classifica mondiale.

Un giorno storico anche per l’Italia in quanto nel gruppo dei migliori dieci menzionato c’è Lorenzo Musetti, il sesto tennista azzurro a entrare ufficialmente in questa cerchia. Per quanto accaduto a Madrid, il toscano è salito al nono posto e per questa ragione il Bel Paese può festeggiare la presenza di due tennisti nell’elite, cosa che accaduta la prima volta il 1° novembre del 2021, quando Matteo Berrettini e Sinner si trovarono in una condizione simile. Chiaramente, in questo caso, la posizione dell’altoatesino fa una certa differenza.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 5 maggio

1. Jannik Sinner 9730

2. Alexander Zverev 8085

3. Carlos Alcaraz 7850

4. Taylor Fritz 4815

5. Jack Draper 4440

6. Novak Djokovic 4130

7. Casper Ruud 3715

8. Alex de Minaur 3635

9. Lorenzo Musetti 3550

10. Holger Rune 3440

In casa Italia, sono nove i giocatori presenti in top-100. Detto di Sinner e di Musetti, Matteo Berrettini è il n.3 d’Italia (n.30) a precedere Flavio Cobolli (n.34), Matteo Arnaldi (n.37), in ascesa dopo i quarti raggiunti a Madrid per la prima volta in carriera, Lorenzo Sonego (n.44), Luciano Darderi (n.46), Mattia Bellucci (n.68) e Luca Nardi (95). Da notare la presenza di ben sette giocatori in top-50, a testimonianza della profondità del movimento azzurro.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 5 maggio

1. Jannik Sinner 9730

9. Lorenzo Musetti 3550

30. Matteo Berrettini 1670

34. Flavio Cobolli 1520

37. Matteo Arnaldi 1410

44. Lorenzo Sonego 1245

46. Luciano Darderi 1204

68. Mattia Bellucci 891

95. Luca Nardi 632