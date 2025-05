Cinà-Navone, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Giovedì 8 maggio si completerà il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma: sarà chiamato all’esordio anche il 18enne azzurro Federico Cinà, il quale ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. Il suo avversario sarà l’argentino Mariano Navone.

In palio ci sarà la possibilità di sfidare, al secondo turno, Jannik Sinner: il match tra Cinà e Navone è in programma sulla Grand Stand Arena, e sarà il secondo a partire dalle ore 11.00, dopo l’incontro Osaka-Badosa, valido per il secondo turno del tabellone femminile.

Il match tra Federico Cinà e l’argentino Mariano Navone, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Giovedì 8 maggio – Grand Stand Arena

Dalle ore 11.00

Naomi Osaka (Giappone) – Paula Badosa (Spagna, 9)

A seguire

Federico Cinà (Italia, WC) – Mariano Navone (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.