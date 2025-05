Internazionali d’Italia 2025, pioggia protagonista a Roma. Gioco sospeso e programma in ritardo

Gioco sospeso su tutti i campi al Foro Italico in occasione del day-2 degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Il programma odierno si è interrotto a Roma dopo circa due ore (le prime partite cominciavano alle ore 11.00) a causa della pioggia, che ha reso impraticabili i campi fermando dunque i match in corso di svolgimento e facendo slittare gli incontri previsti inizialmente non prima delle ore 13.00.

Tra le otto sfide bloccate non ci sono giocatori italiani coinvolti, infatti Sara Errani aveva già perso sul centrale contro Naomi Osaka per 6-2 6-3 prima dell’arrivo della perturbazione mentre gli altri azzurri attesi oggi dovevano ancora scendere in campo. Le previsioni meteo indicano un probabile miglioramento della situazione nel corso del pomeriggio, quindi i match sospesi verranno completati presumibilmente in giornata.

Vedremo però quanto sarà lunga la pausa prima della ripartenza, visto che il programma di oggi è piuttosto fitto con tante partite ancora da disputare. Tra i vari italiani impegnati nel day-2 al Foro Italico ci sono sul centrale Lorenzo Sonego, Tyra Grant e Luciano Darderi, mentre sul Grandstand vedremo in azione Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini e Francesco Passaro.