Internazionali d’Italia 2025: Federico Arnaboldi esce contro Virtanen nel 2° turno di qualificazioni

Federico Arnaboldi esce nel secondo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2025. Il classe 2000 comasco deve dire addio al Foro Italico in virtù della sconfitta subita dal finlandese Otto Virtanen, vittorioso per 6-3 6-1 nel match che vale l’accesso al main draw in poco più di un’ora.

Già nel primo set Arnaboldi è costretto a salvare due palle break contro una versione piuttosto ispirata di Virtanen. E non va nemmeno dimenticato il fatto che l’italiano ieri ha terminato davvero tardi, dovendo poi rigiocare nel primo pomeriggio. Ad ogni modo, fino al 3-3 Arnaboldi regge, e anzi sul 3-2 c’è un interessante 15-30, ma di qui in avanti si spegne la luce. Virtanen piazza un break, poi un altro, ed è 6-3.

L’assolo del finlandese continua nel secondo parziale, che lo vede prendere in maniera molto rapida il controllo della situazione. Anzi, arriva a vincere 20 dei primi 24 punti del set, scappando in maniera molto rapida sul 5-0. Arnaboldi riesce a mettere insieme una sorta di “game della bandiera”, ma c’è poco da fare: il 6-3 6-1 arriva.

Stante anche la quasi contestuale sconfitta di Giulio Zeppieri contro l’americano Nicolas Moreno de Alboran, a meno di sconvolgimenti molto improbabili, non ci saranno ulteriori italiani al di là dei 13 già presenti nel tabellone principale. Un numero che, comunque, è davvero molto elevato.