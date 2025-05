Volley, Perugia batte Piacenza in rimonta e si regala la Champions League

Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-2 (21-25; 25-21; 21-25; 25-17; 20-18) nella gara-2 della finale per il terzo posto nella Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils hanno espugnato il PalaBanca, replicando il successo ottenuto di fronte al proprio pubblico nella gara d’apertura del confronto e chiudendo così sul 2-0 la serie che metteva in palio l’ultimo pass per la prossima edizione della Champions League.

I rossoneri saranno al via della massima competizione europea insieme a Trento e Civitanova che si stanno fronteggiano nella finale scudetto, mentre i Lupi dovranno accontentarsi di partecipare alla CEV Cup, la seconda manifestazione continentale per importanza. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti rialzano la testa dopo la rimonta subita dalla Lube nella semifinale scudetto e ora si potranno concentrare sulla Final Four della Champions League che andrà in scena tra un paio di settimane a Lodz (Polonia), con la speranza di alzare al cielo il prestigioso trofeo.

Gli ospiti sono stati bravi a risalire la china da 0-1 e 1-2, imponendosi poi ai vantaggi di un rovente tie-break, dove hanno annullato sei match-point ai padroni di casa. In grande spolvero l’opposto Wassim Ben Tara (16 punti, 3 muri) e gli schiacciatori Kamil Semeniuk (16 punti, 3 muri, 3 ace) e Yuki Ishikawa (18 punti) sotto la regia di Simone Giannelli (8 punti, 2 muri, 2 ace). A Piacenza non sono bastati il bomber Yuri Romanò (19 puti) e il martello Stephen Maar (21), Alessandro Bovolenta ha dovuto ancora giocare da centrale (4 punti) accanto a Robertlandy Simon (11), anche se è stato a tratti sostituito da Gianluca Galassi (7).