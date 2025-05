Volley, le qualificate dell’Italia alle Coppe Europee. Trento e Civitanova tornano in Champions League

Tre squadre italiane giocheranno la Champions League 2025-2026 di volley maschile. Trento ha conquistato il diritto di tornare a giocare la massima competizione europea con la conquista dello scudetto: i dolomitici non hanno disputato l’ultima edizione nonostante fossero i Campioni d’Europa in carica, poiché nella passata annata agonistica persero la finale dei playoff per il terzo posto contro Milano e si dovettero accontentare di disputare la CEV Cup.

Grande ritorno nella competizione continentale più prestigiosa anche per Civitanova, sconfitta da Trento nella finale scudetto dopo quattro partite vibranti. La Lube avrà la possibilità di gareggiare ai massimi livelli dopo un anno di purgatorio in Challenge Cup e cercherà di mettersi prontamente in mostra. Perugia si è meritata la conferma in Champions League dopo aver battuto Piacenza nella sfida per il terzo posto, a cui era stata costretta dopo aver subito la rimonta dalla Lube nella semifinale scudetto.

Tra l’altra i Block Devils potrebbero scendere in campo da Campioni d’Europa, visto nel weekend del 16-18 maggio saranno impegnati nella Final Four a Lodz, con la chiara possibilità di alzare al cielo il trofeo. Il pass per la CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza, è finito nelle mani di Piacenza, in qualità di sconfitta nella finale per il terzo posto. Resta ancora da assegnare l’ultima tagliando per l’Europa, quello meno prestigioso.

L’Italia attende ancora di sapere da chi sarà rappresentata in Challenge Cup, la terza competizione europea per importanza: i lunghissimi playoff per il quinto posto sono giunti al loro epilogo, sabato 10 maggio (ore 17.30) si giocherà una finale secca tra Modena e Milano al PalaPanini, chi la vincerà avrà il diritto di giocare in Europa nella prossima stagione. Di seguito il quadro dettagliato delle squadre italiane qualificate alle Coppe Europee di volley maschile per il 2025-2026.

QUALIFICATE ITALIA COPPE EUROPEE VOLLEY 2025-2026

Champions League: Trento (Campione d’Italia), Civitanova (finalista scudetto), Perugia (vincitrice playoff terzo posto).

CEV Cup: Piacenza (perdente playoff terzo posto).

Challenge Cup: la vincente di Modena-Milano (finale playoff quinto posto, sabato 10 maggio alle ore 17.30).