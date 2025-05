Volley femminile, l’Italia cede alla Germania nella seconda amichevole. Frosini top scorer a Milano

L’Italia è stata sconfitta dalla Germania nella seconda amichevole di volley maschile disputata in questo avvio di stagione: dopo il successo ottenuto ieri sera per 3-1 al PalaIgor di Novara, la nostra Nazionale ha perso per 3-1 (25-21; 26-24; 22-25; 25-21) all’Allianz Cloud di Milano. Il CT Julio Velasco ha dato fiducia a molte seconde linee, visto che le big hanno terminato i proprio impegni con i rispettivi club soltanto domenica pomeriggio e ora stanno tirando un po’ il fiato: Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Alessia Orro, Anna Danesi, Myriam Sylla, Monica De Gennaro, Sarah Fahr torneranno in campo soltanto in occasione della Nations League.

Il Guru ha schierato Carlotta Cambi in cambia di regia, Adhuoljok John Majak Malual nel ruolo di opposto, Rebecca Piva e Alice Degradi come schiacciatrici, Matilde Munarini e Benedetta Sartori al centro, Ilenia Moro il libero. Nel corso dell’incontro è subentrata l’opposto Giorgia Frosini, che ha messo a segno 16 punti e ha chiuso da top-scorer. In doppia cifra anche Degradi (10), 8 marcature a testa per Giovannini e Frosini. Per la Germania 18 punti di Scholzel, 17 di Jatzko, 15 di Weske, 12 di Strubbe.

LA CRONACA DI ITALIA-GERMANIA

L’Italia scappa via nel primo set con un diagonale di Degradi, un primo tempo e un muro di Munarini (6-2). Le azzurre conservano in vantaggio con un diagonale e un mani-out di Piva (11-7), ma le tedesche si rifanno sotto con i guizzi di Alsmeier (14-13). Un vincente di Alsmeier, un ace di Graab e una slash di Strubbe valgono il 18-15, poi mani-out di Jatzko e ace di Alsmeier: 21-16 per le teutoniche, che poi chiudono i conti con un muro di Sholzel.

Le ragazze di coach Giulio Bregoli sono più incisive in avvio di secondo parziale e allungo con un primo tempo e un muro di Scholzl (8-5), ma un mani out di Degradi e un muro di Degradi tengono a galla le azzurre (9-9). Si lotta punto a punto, si fanno vedere Piva con un muro e Frosini con un ace (12-12), l’Italia trova anche il 18-16 sempre con Frosini e Degradi, ma la Germania recupera e sul 24-24 è implacabile con il mani-out di Stautz e il muro di Sholzel.

L’Italia riesce a rialzare la testa nel terzo set con Frosini e Munarini sugli scudi (11-8), si lotta punto su punto (16-16) poi un muro di Squarcini e una stampatona di Frosini creano il break (19-16) che le azzurre riescono a tenere fino alla chiusura di Malual. Il quarto parziale si risolve sul 16-16: vincente di Jatzko, due errori di Giovannini, fast di Strubbe e out di Frosini per il 17-21, la Germania amministra e vince l’incontro.