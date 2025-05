Quanti soldi ha guadagnato Conegliano vincendo la Champions League di volley? Montepremi sontuoso

Conegliano ha vinto la Champions League 2025 di volley femminile, trionfando a Istanbul (Turchia) dopo aver sconfitto Milano in semifinale per 3-1 e Scandicci per 3-0 in un atto conclusivo a senso unico. La corazzata veneta era partita alla volta della metropoli anatolica con tutti i favori del pronostico e ha prontamente dettato legge, confermandosi sul trono continentale dopo l’apoteosi di dodici mesi fa.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono laureate Campionesse d’Europa con pieno merito, completando una stagione perfetta dopo aver già alzato al cielo il Mondiale per Club, lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Si tratta del terzo sigillo della storia per questo club che sta scrivendo la storia della pallavolo internazionale.

Trionfo totale per i punti fermi di questa formazione: la palleggiatrice Joanna Wolosz, l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro. C’è però anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Conegliano vincendo la Champions League? Il montepremi è pari a 500.000 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CONEGLIANO VINCENDO LA CHAMPIONS LEAGUE?

500.000 euro.