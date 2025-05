Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2025: orario gara-4, programma, streaming

Mandate in archivio le prime tre partite, la finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2025 si è allungata e al Taliercio di Venezia è in programma questa sera gara-4. Oggi sabato 10 maggio, alle ore 20:30, la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ritrovano di fronte per la gara-4 della serie che assegna lo scudetto.

Le prime tre sfide hanno confermato il grande equilibrio che ci si aspettava alla vigilia, con le due formazioni che hanno sin qui fatto valere il fattore campo, con Schio che si presenta forte di due successi e con il secondo match point a disposizione, mentre Venezia ha riaperto i giochi tra le mura amiche in gara-3, allungando la serie.

Palla a due che verrà alzata al Taliercio di Mestre (Venezia) questa sera alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre), con la diretta streaming affidata a RaiPlay. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa grande sfida per il titolo di campione d’Italia per la Serie A1 di basket femminile!

CALENDARIO FINALE SERIE A1 BASKET FEMMINILE OGGI

Sabato 10 maggio

Gara-4

Ore 20:30 Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

