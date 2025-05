Basket femminile: Venezia punta alla bella, Schio per chiudere i giochi scudetto

Si disputa domani sera gara-4 della finale scudetto della Serie A1 di basket femminile e al Taliercio tornano in campo la Reyer Venezia e Schio. Un replay della sfida di ieri sera, con le padrone di casa spalle al muro e obbligate a vincere per allungare la serie fino alla bella, mentre le ospiti hanno il secondo match point per conquistare il titolo.

Sino a ora non è saltato il fattore campo, con Schio che ha vinto le prime due partite in casa, con i punteggi di 72-62 e 86-79, mentre giovedì sera ha rialzato la testa Venezia, che tra le mura amiche del Taliercio si è imposta per 67-57. Sin qui, dunque, nessuna sorpresa, con la serie finale che si conferma equilibrata e due squadre che in ogni momento danno l’impressione di poter vincere.

Per Venezia in questa serie finale sono diverse le giocatrici che si sono messe in mostra come protagonista, match dopo match. Nelle due sconfitte a Schio hanno spiccato Matilde Villa e Awak Kuier, mentre ieri sera a guidare la Reyer al successo sono state soprattutto la stessa Kuier, Lorela Cubaj e Mariella Santucci. Sono loro quattro le armi cui si affida coach Mazzon per arrivare a gara-5 e giocarsi tutto al Palaromare.

Schio, invece, ha vinto le prime due partite grazie al trio formato da Kitija Laksa, Costanza Verona e Janelle Salaün, cui si aggiungono punti, assist e grinta di Giorgia Sottana. Per espugnare il Taliercio alla Famila serve una gara perfetta di queste quattro ragazze, ma anche trovare la Olbis Andrè di gara-2 per provare a chiudere il discorso e conquistare lo scudetto.