Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto

Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva. il ruolo di MVP si può dare insieme a Cubaj e Kuier (12+6 l’una, 11+9 l’altra). Per Schio 13 di Verona e 12 di Salaun.

Primi minuti che vanno avanti nel segno di un grande equilibrio, nonché del fatto che siano le lunghe ad avere un ruolo preminente: cominciano Juhasz e Salaun, risponde Cubaj ed è 5-4. Al duello si aggiunge Kuier, poi cominciano a giocare anche le esterne e in questo gioco ci si trova meglio Venezia, che riesce a salire fin sul +6 (17-11) prima della tripla di Sottana che accorcia le distanze. Stankovic ha l’ultima parola, dopo 10′ è 19-14.

Si rientra in campo e la Reyer, con il contributo di Villa e Pan, riesce a tenere i suoi 4-6 punti di vantaggio per un certo periodo di tempo. Juhasz e Keys riavvicinano Schio, prontamente riallontanata dalla tripla di Kuier. Percentuali che non sono forse altissime, ma che non diventano nemmeno tanto basse e questo basta per dare brio a un match intenso, che l’Umana riporta sul +7 (34-27), prima di un paio di canestri di Verona e Andrè: 34-32 all’intervallo.

Alla ripartenza è il Famila che riprende meglio: tripla di Laksa, Andrè, sorpasso. Momento migliore, questo, per le scledensi, che vanno anche sul +5 con il duo Verona-Sottana. Sul 41-46, però, si accende d’improvviso una Santucci raramente vista così fino ad ora nella stagione: 10 dei successivi 12 punti veneziani sono suoi, e d’improvviso la Reyer ritorna in controllo sul +7 (53-46) con 10′ da giocare per provare ad allungare la serie.

Sottana e Verona firmano un controparziale di 0-7, ed è quello che rende di nuovo tutto incerto sul 53-53, ma ci pensa il trio Pan-Smalls-Kuier a colpire ancora con un identico parziale. Le percentuali iniziano a scendere, stavolta per davvero, gli errori cominciano a essere sempre di più, il che va a solo vantaggio della squadra di Mazzon, che riesce sempre a mantenere un margine di 5-7 punti. E in effetti regge fino alla fine, regalandosi gara-4: finisce 67-57.

UMANA REYER VENEZIA-FAMILA WUBER SCHIO 67-57

VENEZIA – Logoh ne, Berkani 3, Smalls* 12, Villa* 4, Nicolodi, Pan 11, Stankoivic 4, Cubaj* 12, Fassina*, Santucci 10, Kuier* 11. All. Mazzon

SCHIO – Juhasz* 4, Bestagno, Sottana 9, Zanardi, Verona* 13, Salaun* 12, Dojkic 2, Andrè* 6, Keys 2, Laksa* 9. All. Dikaioulakos