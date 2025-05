URC 2025: Benetton Treviso e Zebre Parma, doppia sfida al vertice

Si disputa nel weekend la penultima giornata della regular season dell’United Rugby Championship 2025 e per le due formazioni italiane sarà un fine settimana durissimo, con un doppio confronto contro le prime due della classe. E se le Zebre giocano per la gloria, la corsa playoff di Treviso passa proprio da qui.

La Benetton Treviso, infatti, scenderà in campo sabato alle 18.15 allo stadio Monigo e affronterà i Glasgow Warriors, con gli scozzesi secondi in classifica e già certi di un posto nella post season. Per i ragazzi di Marco Bortolami, invece, gli ultimi 160 minuti sono decisivi, con i veneti attualmente ottavi, ma a pari punti con la prima esclusa dai playoff, con la quinta in classifica distante solo 4 punti, ma anche la dodicesima lontana solo 3 punti.

Insomma, per Lamaro e compagni serve assolutamente almeno un successo nelle ultime due partite per approdare ai playoff, e con l’ultimo turno che sarà una difficile trasferta contro Munster – proprio la formazione attualmente a pari punti – un successo contro Glasgow metterebbe un tassello decisivo per continuare la stagione.

Di contro, invece, le Zebre Parma sono ormai fuori dai giochi per i playoff, ma la stagione degli emiliani è stata positiva, con 5 successi e 1 pareggio per il primo anno di Massimo Brunello in panchina. E sabato, sempre alle 18.15, la franchigia federale sarà impegnata a Dublino contro il Leinster, primo in classifica. Dubliners che arrivano all’appuntamento dopo la grandissima delusione in Champions Cup e che vorranno subito dare un segnale, ma per la squadra di Brunello la volontà è di chiudere alla grande con un risultato di prestigio.