Rugby: Benetton Treviso, arriva la terza linea Fa’aso’o

La Benetton Treviso ha ufficializzato l’ingaggio del numero 8 samoano So’otala Fa’aso’o, che vestirà la maglia biancoverde a partire dal 1° luglio 2025 fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Con questo innesto, la società trevigiana punta a rafforzare ulteriormente il reparto di terza linea, aggiungendo un profilo dal notevole impatto fisico e dalla comprovata esperienza nei più importanti campionati europei. La firma del giocatore rappresenta un tassello chiave nella strategia di consolidamento tecnico e atletico della squadra.

Nato ad Auckland nel 1994 e forte di un fisico imponente (196 cm per 128 kg), Fa’aso’o è un ball carrier di riferimento e un elemento affidabile nelle fasi statiche del gioco. Dopo una promettente formazione tra Nuova Zelanda e Samoa, ha avviato una carriera europea che lo ha portato a indossare le maglie di Racing 92, Brive, London Irish e Perpignan. Le sue prestazioni di alto livello, in particolare in Top 14 e in Premiership, lo hanno reso uno dei numeri 8 più completi e rispettati della scena internazionale.

Il suo recente passato a Perpignan, con 38 presenze e quattro mete, gli è valso la convocazione nella nazionale maggiore di Samoa per la Pacific Nations Cup 2023. Ora, il trasferimento a Treviso rappresenta per Fa’aso’o una nuova sfida, come ha dichiarato lui stesso, sottolineando l’entusiasmo di unirsi a un gruppo ricco di giocatori di calibro internazionale e la voglia di contribuire allo sviluppo dei giovani talenti del club. L’atleta si è detto motivato a mettere a disposizione la propria esperienza per rafforzare la cultura e la competitività della squadra.

Soddisfatto dell’arrivo del giocatore anche il direttore generale Antonio Pavanello, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’operazione: “Cercavamo un profilo con caratteristiche diverse da quelle attualmente in rosa e Fa’aso’o rappresenta esattamente ciò che serviva. La sua forza fisica, unita a una grande capacità tecnica e a una solida esperienza, lo rendono un innesto prezioso per alzare ulteriormente il livello del nostro reparto di terza linea”. Con Fa’aso’o la Benetton Treviso compie un ulteriore passo avanti verso una squadra sempre più competitiva in ambito europeo.