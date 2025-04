United Rugby Championship: a 160 minuti dalla fine la corsa playoff è sempre più aperta

Si è disputato nel weekend il terzultimo turno dell’United Rugby Championship e a 160 minuti dalla fine della stagione regolare solo 4 formazioni hanno la matematica certezza di avere un posto nei playoff. Il Leinster, primo con 67 punti, seguito dai Glasgow Warriors con 59 punti. Alle loro spalle la coppia sudafricana formata dai Bulls, con 58 punti, e gli Sharks, con 53 punti. Ma alle loro spalle sono ben 8 squadre che si giocheranno gli ultimi 4 posti disponibili.

Cardiff è quinto con 46 punti, seguono gli Stormers con 45, mentre al settimo posto ci sono gli Scarlets con 43. Nonostante il brutto ko contro gli Stormers è ancora in zona playoff la Benetton Treviso, ottava con 41 punti, ma appaiata con il Munster. A 39 punti c’è Edimburgo, mentre appaiate a quota 38 sono Ospreys e Ulster. Matematicamente sarebbero ancora in corsa anche Lions e Connacht, a 35 punti, ma realisticamente è difficile immaginare una rimonta per le due formazioni.

Le ultime due giornate vedono diversi scontri diretti. Tra due settimane sarà la volta di Munster-Ulster e Connacht-Edimburgo, mentre la Benetton Treviso dovrà andare a caccia di punti non facili in casa contro i Glasgow Warriors. L’ultima giornata, poi, vedrà sfidarsi Stormers-Cardiff, Edimburgo-Ulster, Lions-Ospreys e – soprattutto – Munster-Treviso. Tanti scontri diretti che saranno decisivi per decretare chi andrà ai playoff.

Guardando in casa nostra, la corsa della Benetton Treviso verso i playoff non è facile, con due sfide durissime davanti ai veneti. Serve almeno una vittoria per sigillare uno dei primi otto posti, con la sfida contro Glasgow che potrebbe regalare sorrisi, con gli scozzesi ormai certi di un posto nella postseason, mentre i ragazzi di Marco Bortolami rischiano di arrivare a Cork per un vero e proprio spareggio da dentro o fuori. Sarà dura, ma non impossibile.