Rugby: Northampton e Bordeaux, la finale di Champions Cup che non ti aspetti

La finale che non ti aspetti. La Champions Cup 2025 di rugby ha visto disputarsi nel weekend le due semifinali e a sorpresa a vincere sono state le sfavorite della vigilia. E se il derby francese tra Bordeaux e Tolosa prometteva equilibrio, a scombinare le carte totalmente è stato il match tra Leinster e Northampton.

I dubliners sono stati i dominatori della stagione sin qui, sia in Europa sia nell’United Rugby Championship, e avevano dalla loro parte anche il vantaggio di giocare all’Aviva Stadium. Ma il Leinster ha commesso troppi errori, regalato troppo a dei Northampton Saints arrivati in Irlanda con la volontà di non essere le vittime sacrificali.

E così, dopo il botta e risposta nel primo quarto di gioco con le mete di Freeman e O’Brien, sembrava che il Leinster potesse scappare con la meta di van der Flier e il cartellino giallo subito da Langdon. Ma proprio spalle al muro i Saints hanno rialzato la testa con Pollock e nuovamente Freeman a firmare le mete del 15-27 con cui si è andati al riposo. A inizio ripresa ha provato a riaprirla Doris, ma subito hanno risposto gli inglesi con il piede di Fin Smith. E quando van der Flier sembrava rimettere tutto in discussione firmando il -3, ecco che la meta di Ramm ha rilanciato Northampton. La riapre Lowe a 10’ dalla fine, ma i dubliners sbagliano troppo e Northampton si impone 34-37.

Dura, invece, un tempo l’equilibrio a Bordeaux, con le mete di Samu, Delibes e Bielle-Biarrey che mandano le squadre al riposo con i padroni di casa avanti 18-11. Tolosa però non reagisce e, anzi, a inizio ripresa Bielle-Biarrey fa scappare via il Bordeaux. Non basta il giallo a Gazzotti a rilanciare Tolosa, che accorcia con Barassi, ma poi arriva la marcatura di Bochaton a spegnere le velleità ospiti. E la meta di Tameifuna è la ciliegina per il 35-18 finale.