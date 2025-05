Tyra Grant torna in campo a Roma: compagna di doppio e avversarie al 1° turno

Tyra Grant tornerà nuovamente in scena al Foro Italico. La 17enne italo-americana, eliminata dalla croata Antonia Ruzic nel primo turno in singolare degli Internazionali d’Italia (dopo aver mancato due match-point), tenterà di rifarsi nel torneo di doppio, in compagni di Lisa Pigato. Le due azzurre si sono conquistate, infatti, il diritto a giocare sul rosso capitolino grazie al percorso completato nelle pre-qualificazioni.

Grant è giocatrice che sa il fatto suo in doppio, essendo molto dotata nei colpi al rimbalzo, specialmente il dritto, di rara potenza. Vedremo se Tyra saprà trovare anche consistenza al servizio, aspetto un po’ deficitario nella partita citata contro Ruzic. Pigato, dal canto suo, cercherà di dare il proprio contributo, gettando il cuore oltre l’ostacolo per superare il turno.

Le avversarie sul cammino delle italiane saranno la kazaka Anna Danilina e la russa Irina Khromacheva. Sulla carta, Pigato dovrebbe essere l’anello debole della catena e quindi risentire in una sfida contro due tenniste in grado di tirare con particolare violenza.

Ovviamente, il discorso andrà fatto anche sulla chimica che le due tenniste italiane sapranno creare in campo, magari mettendo in mostra le difficoltà negli spostamenti delle loro rivali nel caso specifico. Il match sarà il quarto domani sul campo-1, il cui programma inizierà come di consueto alle ore 11.00.