Medvedev spauracchio nello spicchio di tabellone di Musetti? Avvio perentorio, e a Roma ha già vinto

Lorenzo Musetti ha iniziato con il piede giusto il proprio cammino negli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. Il carrarino ha sconfitto il finlandese Otto Virtanen col punteggio di 6-3 6-2, non esprimendo il proprio miglior tennis per il peso dell’esordio al Foro Italico, ma comunque bravo a venirne a capo con solidità. Un aspetto che in passato era mancato al toscano.

Nel prossimo turno ci sarà da affrontare l’americano Brandon Nakashima, capace di battere Musetti nell’incrocio degli US Open 2024 al termine di una bellissima partita. In questo caso, però, siamo sulla terra rossa e questa superficie dovrebbe offrire qualche certezza in più al nostro portacolori.

Sulla terra, però, è arrivato l’ultimo titolo ATP di Daniil Medvedev. Il russo, proprio a Roma, seppe prevalere nel 2023, sconfessando anche un po’ se stesso e il poco amore per questa superficie. Da dire che posteriormente a quell’affermazione, le prestazioni del russo soprattutto sul rosso non sono state all’altezza della situazione.

Vero è che l’esordio odierno contro una vecchia volpe come il britannico Cameron Norrie sia stato brillante, considerando lo score di 6-4 6-2. Medvedev potrebbe entrare in rotta di collisione con Musetti negli ottavi di finale, qualora riuscisse a battere nel terzo turno l’australiano Alexei Popyrin. Nell’eventualità di un incrocio con l’azzurro, va sottolineato che il russo sia avanti 2-0 nei precedenti, però in incontri disputati sul cemento 2023. Non ci sono match passati sul rosso e quindi anche questo va sottolineato.