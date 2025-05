Lorenzo Musetti al terzo turno a Roma: sfiderà un avversario che non ha ancora giocato

Lorenzo Musetti ha esordito con una brillante vittoria agli Internazionali d’Italia, regolando il finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 6-3, 6-2. Tutto molto facile per il numero 9 del mondo, reduce dall’atto conclusivo al Masters 1000 di Montecarlo e dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid, che ha prevalso in due rapidi set su un rivale proveniente dalle qualificazioni e capaci di eliminare il serbo Hamad Medjedovic al debutto.

Il tennista toscano si è così qualificato al terzo turno sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e tornerà in campo domenica 11 maggio per fronteggiare lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 28 del seeding che ha beneficiato del ritiro dell’australiano Jordan Thompson (giustiziere del francese Giovanni Mpetshi Perricard) per accedere al terzo turno senza aver ancora disputato un incontro nella Capitale.

Il 23enne, numero 9 del mondo, sarà chiamato a sfidare il coetaneo, numero 29 del ranking ATP. I precedenti tra i due giocatori sono in perfetta parità (1-1, entrambi disputati nel 2024): Musetti ebbe la meglio negli ottavi di finale del Queen’s con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4; Nakashima prevalse ai sedicesimi di finale degli US Open con il riscontro di 6-2, 3-6, 6-3, 7-6(4). In palio la qualificazione agli ottavi di finale, dove si potrebbe palesare un incrocio con il russo Daniil Medvedev.