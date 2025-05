Tyra Caterina Grant vince le pre-qualificazioni e ottiene la wild card anche in doppio per Roma

Tyra Caterina Grant, dopo aver ricevuto dagli organizzatori l’invito per il main draw in singolare, si è guadagnata sul campo la wild card anche per il tabellone principale di doppio in occasione degli Internazionali d’Italia 2025. La giovane italo-statunitense, che ha appena ufficializzato il cambio di nazionalità sportiva, giocherà dunque il suo primo evento da azzurra al Foro Italico sia in singolare che in doppio.

La romana classe 2008, in coppia con Lisa Pigato, ha vinto infatti il torneo di pre-qualificazione per il WTA 1000 capitolino aggiudicandosi l’unica wild card che veniva messa in palio questa settimana nel doppio femminile. Grant e Pigato hanno avuto la meglio oggi in finale su Anastasia Abbagnato/Nicole Fossa Huergo per 2-6 6-3 10-5, imponendosi dunque al match tie-break dopo aver rimontato un set di svantaggio.

Tyra Grant è figlia dell’ex giocatore di basket Tyrone Grant, che ha militato per molti anni nel nostro campionato, e di Cinzia Giovinco, anche lei atleta e maestra di tennis. Legatissima da sempre all’Italia, ad inizio carriera Grant ha giocato sotto bandiera americana prima di passare ufficialmente alla maglia azzurra dopo un lungo lavoro portato avanti dalla Federazione Italiana negli ultimi anni.

La diciassettenne occupa attualmente la sesta posizione nel ranking mondiale juniores ed in passato si è allenata per otto anni a Bordighera con Riccardo Piatti, conoscendo in quel periodo anche Jannik Sinner. In questa stagione Tyra ha fatto anche il suo esordio assoluto in un tabellone principale del circuito WTA a Miami, perdendo al primo turno con l’austriaca Julia Grabher.