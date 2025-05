Tyra Grant giocherà per l’Italia già a Roma? Il ranking WTA attuale e la wild-card da sfruttare

Il New York Times ha riportato quest’oggi la notizia secondo cui Tyra Caterina Grant, tennista in possesso del doppio passaporto statunitense ed italiano, ha avanzato la richiesta di rappresentare il Bel Paese: la 17enne nei giorni scorsi aveva ricevuto una wild card per il tabellone di singolare degli Internazionali d’Italia.

La tennista, secondo quanto scritto dal quotidiano statunitense, dovrebbe giocare sotto la bandiera italiana già durante il torneo di Roma, per il quale domani disputerà anche la finale delle prequalificazioni in doppio con Lisa Pigato, avendo così la possibilità, in caso di vittoria. di ricevere una wild card per il main draw.

Tornando al singolare, Grant lunedì 21 aprile, nell’ultimo aggiornamento del ranking ha toccato la miglior posizione in carriera, salendo al numero 356, con 175 punti. A Madrid ha giocato le qualificazioni, perdendo al 2° turno, sotto la bandiera statunitense, ma a Roma nelle prequalificazioni sventola già il tricolore accanto al suo nome.