Tyra Caterina Grant è ufficialmente italiana! Rinforzo importante: si allenò con Piatti e conosce Sinner

Il tennis italiano ha un nuovo importante rinforzo. Qualche minuto fa è arrivata la notizia che Tyra Caterina Grant è ufficialmente una giocatrice italiana e che potrà finalmente scendere in campo con a fianco del suo nome il Tricolore. La classe 2008 è nata a Roma ed è figlia dell’ex giocatore di basket Tyrone Grant, che ha militato per molti anni nel nostro campionato, e di Cinzia Giovinco, anche lei atleta e maestra di tennis.

Proprio mentre il papà giocava a Veroli, Tyra Caterina è nata a Roma il 12 marzo del 2008. Legatissima da sempre all’Italia, ad inizio carriera, però, Grant ha giocato sotto bandiera americana. Negli ultimi anni la Federazione ha però cominciato un lungo lavoro per portare Tyra Caterina a diventare italiana. L’annuncio è arrivato proprio oggi da parte della mamma Cinzia, che sui propri social ha comunicato il cambio di nazionalità.

Si parla di una ragazza dal grandissimo talento e che deve ancora compiere 18 anni. Attualmente è la numero sei al mondo tra le juniores e ha vinto tre Slam in doppio (Roland Garros 2023, Australian Open e Wimbledon 2024). In questa stagione ha fatto anche il suo esordio assoluto in un tabellone principale del circuito WTA a Miami, perdendo al primo turno dall’austriaca Julia Grabher.

L’Italia, oltre ad essere la nazione in cui è nata ed anche di sua mamma, c’è sempre stata nella giovane carriera di Grant. Infatti per otto anni Tyra Caterina si è allenata a Bordighera con Riccardo Piatti ed ha anche conosciuto Jannik Sinner. Curiosità vuole che il numero uno del mondo tornerà a giocare agli Internazionali d’Italia a Roma, dove ci sarà anche Grant che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, in quello che sarà il suo primo torneo da italiana.