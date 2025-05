Tennistavolo, sorteggiati i tabelloni dei Mondiali: urna severa con gli italiani

Saranno otto gli azzurri, tre donne e cinque uomini, al via dei Mondiali 2025 di tennistavolo, che si terranno a Doha, in Qatar, dal 17 al 25 maggio: l’Italia sarà rappresentata in quattro dei cinque tabelloni, con l’unica eccezione rappresentata dal singolare maschile.

Il sorteggio ha proposto subito ostacoli molto duri per gli azzurri sin dal primo turno, in programma tra sabato 17 e domenica 18 maggio. Nel singolare femminile Gaia Monfardini sarà opposta alla slovacca Barbora Balazova, mentre Giorgia Piccolin affronterà la belga Lilou Massart, infine Debora Vivarelli sfiderà la romena Elizabeta Samara, numero 24 del seeding.

Nel doppio maschile subito una montagna da scalare sia per Matteo Mutti ed Andrea Puppo, opposti ai taiwanesi Kao Cheng-Jui e Lin Yun-Ju, coppia testa di serie numero 6, sia per Carlo Rossi e John Oyebode, che se la vedranno con i cinesi Lin Gaoyuan e Lin Shidong, duo numero 3 del tabellone.

Nel doppio femminile Gaia Monfardini farà coppia con l’elvetica Rachel Moret, con le due che esordiranno contro le australiane Jiamuwa Wu e Constantina Psihogios, infine nel doppio misto John Oyebode e Gaia Monfardini sfideranno i croati Ivor Ban ed Hana Arapovic, mentre Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin affronteranno i romeni Eduard Ionescu e Bernadette Szocs, accreditati della testa di serie numero 12.

SORTEGGIO MONDIALI TENNISTAVOLO 2025

Singolare femminile – 64mi di finale

Gaia Monfardini-Barbora Balazova (Slovacchia) sabato 17 maggio, ore 12.20 italiane

Giorgia Piccolin-Lilou Massart (Belgio) sabato 17 maggio, ore 12.20 italiane

Debora Vivarelli-Elizabeta Samara (Romania, 24) domenica 18 maggio, ore 19.30 italiane

Doppio maschile – 32mi

Matteo Mutti/Andrea Puppo-Kao Cheng-Jui/Lin Yun-Ju (Cina Taipei, 6) sabato 17 maggio, ore 11.40 italiane

Carlo Rossi/John Oyebode-Lin Gaoyuan/Lin Shidong (Cina, 3) sabato 17 maggio, ore 17.30 italiane

Doppio femminile – 32mi

Gaia Monfardini/Rachel Moret (Svizzera)-Jiamuwa Wu/Constantina Psihogios (Australia) domenica 18 maggio, ore 18.10 italiane

Doppio misto – 32mi

John Oyebode/Gaia Monfardini-Ivor Ban/Hana Arapovic (Croazia) sabato 17 maggio, ore 09.00 italiane

Niagol Stoyanov/Giorgia Piccolin-Eduard Ionescu/Bernadette Szocs (Romania, 12) sabato 17 maggio, ore 09.00 italiane