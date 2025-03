Tennistavolo: i titoli italiani di singolare vanno a Giorgia Piccolin e John Oyebode

Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2025 di tennistavolo, che si sono svolti in questi giorni a Montesilvano. Nella località pescarese è stata la volta delle fasi finali del singolare femminile e del singolare maschile.

Singolare Femminile

A vincere è stata Giorgia Piccolin: la rappresentante dell’Esercito si è imposta per 4-1 nella finalissima contro la campionessa in carica Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare), con i parziali di 11-7, 8-11, 11-9, 11-6, 11-8. A completare il podio, entrambe al terzo posto, sconfitte in semifinale, Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) e Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol).

“Sono felice – ha commentato Giorgia Piccolin al sito federale – di questo quinto titolo, arrivato dopo due stagioni di pausa, mi mancava. Questa volta ho affrontato la gara diversamente, ero un po’ più tranquilla rispetto alle ultime due edizioni. In mezzo c’è stato anche il percorso olimpico. Ho dovuto affrontare questi campionati da sola ed è stato un bel test per vedere come avrei gestito le emozioni. Sono felice di come sia andata. Oggi ho giocato molto bene, già nei quarti di finale sono riuscita a essere molto concreta e a non sbagliare le prime palle”.

Singolare Maschile

John Oyebode (Tennistavolo Sassari, che già aveva vinto il titolo nel doppio misto in coppia con Gaia Monfardini) scrive il suo nome nell’albo d’oro della specialità per la prima volta in carriera. Nella finalissima contro Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), che nel 2022 e nel 2024 aveva già avuto questa chance, anche in quei casi non sfruttandola, Oyebode è riuscito a far suo un tiratissimo primo parziale per 14-12 sfruttando poi l’abbrivio per ottenere il secondo e il terzo set (11-8 e 11-4). Poi il rientro di Piccolin per il momentaneo 3-1 (8-11), prima della chiusura delle ostilità arrivata con un set un’altra volta dominato con lo score dell’11-4.