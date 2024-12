Calendario tennistavolo 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Si è conclusa da poco con le Finals di fine anno la stagione 2024 di tennistavolo ed è pronta a ricominciare con appuntamenti che occuperanno praticamente tutti i prossimi 12 mesi. Tanti di questi riguardano l’Asia, tra cui il piatto forte che sarà il Mondiale che si svolgerà a Doha dal 17 al 25 maggio prossimi.

Per quanto riguarda i colori italiani l’appuntamento da seguire con maggiore importanza sarà indubbiamente l’Europeo a squadre di Zara in cui gli azzurri cercheranno di infilare un buon risultato, ma un’attenzione speciale sarà rivolta anche per gli Europei giovanili di Ostrava e i Mondiali sempre giovanili di Cluj-Napoca.

Questo il calendario con gli eventi principali della prossima stagione di tennistavolo:

CALENDARIO TENNISTAVOLO 2025

6-11 gennaio WTT Star Contender Doha (Qatar)

11-17 gennaio WTT Contender Muscat (Oman)

30 gennaio-9 febbraio WTT Grand Smash Singapore

11-16 marzo WTT Champions Chongqing (Cina)

1-6 aprile WTT Champions Incheon (Corea del Sud)

7-13 aprile WTT Contender Taiyuan (Cina)

22-27 aprile WTT Contender Tunisi (Tunisia)

17-25 maggio Mondiali Doha (Qatar)

9-15 giugno WTT Contender Skopje (Macedonia del Nord)

17-22 giugno WTT Star Contender Lubiana (Slovenia)

23-29 giugno WTT Contender Zagabria (Croazia)

3-13 luglio WTT Grand Smash Las Vegas (USA)

11-20 luglio Europei giovanili Ostrava (Cechia)

7-11 agosto WTT Champions sede da definire (Giappone)

1-7 settembre WTT Contender Almaty (Kazakhstan)

9-14 settembre WTT Champions Macao (Cina)

25 settembre-5 ottobre WTT Grand Smash Pechino (Cina)

12-19 ottobre Europei a squadre Zadar (Croazia)

20-26 ottobre WTT Star Contender Londra (Gran Bretagna)

28 ottobre-2 novembre WTT Champions Montpellier (Francia)

4-9 novembre WTT Champions sede da definire (Germania)

23-30 novembre Mondiali giovanili Cluj-Napoca (Romania)