Tennistavolo, tabellone cadetto duro per Giorgia Piccolin alla Europe Top 16 Cup di Montreux

L’azzurra Giorgia Piccolin prenderà parte alla Europe Top 16 Cup 2025 di tennistavolo, in programma a Montreux, in Svizzera, dal 20 al 23 febbraio: la pongista italiana inizierà il proprio cammino dalle qualificazioni, che vedranno impegnate otto atlete per gli ultimi due posti a disposizione nel main draw.

Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) non è stata molto fortunata nel sorteggio ed affronterà nel primo turno delle qualificazioni la 61enne lussemburghese Ni Xia Lian, ed in caso di vittoria affronterà nel secondo ed ultimo turno la vincente della sfida tra la croata Ivana Malobabic e l’ucraina Solomiya Brateyko.

Il programma prevede entrambi i turni di qualificazione nella giornata odierna, seguiti, alle ore 20.00, dal sorteggio del tabellone principale, mentre venerdì 21 si disputeranno soltanto gli ottavi di finale. Sabato 22 spazio ai quarti di finale, infine domenica 23 andranno in scena semifinali e finali.