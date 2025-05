Superbike oggi in tv, GP Italia 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming

Oggi, domenica 4 maggio, si concluderà il week end di Cremona (Italia), sesta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lombardo, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e Gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Lo schedule prevede la disputa della Superpole Race e di Gara-2 che andranno ulteriormente a incidere nella classifica mondiale. Una graduatoria in cui può sorridere Nicolò Bulega. Il pilota italiano della Ducati ufficiale comanda con 26 punti di margine sul turco Toprak Razgatlioglu, dopo quanto accaduto ieri nel corso della prima manche.

L’emiliano, infatti, ha ottenuto la pole-position e si è imposto in Gara-1 a precedere un Razgatlioglu che sulla BMW ha fatto di tutto per rompere le uova nel paniere a Bulega. Vedremo quest’oggi cosa accadrà e scopriremo se il duello iridato si replicherà in terra italiana. Da capire se altri sapranno inserirsi come l’altra Rossa ufficiale dello spagnolo Alvaro Bautista.

Il round domenicale di Superbike a Cremona (Italia), quarto round del Mondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta Gara-2 e la differita della Superpole Race. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 4 maggio

09.00 Superbike, warm-up a Cremona (Italia) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Superbike, Superpole Race a Cremona (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

14.00 Superbike, Gara-2 a Cremona (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta Gara-2 e la differita della Superpole Race.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta Gara-2 e la differita della Superpole Race.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Domenica 4 maggio

13.00 Superbike, Superpole Race a Cremona (Italia) – Differita tv in chiaro.

14.00 Superbike, Gara-2 a Cremona (Italia) – Diretta tv in chiaro.