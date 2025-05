Superbike, Nicolò Bulega: “Vincere in casa è speciale, bella lotta contro Razgatlioglu”

Missione compiuta per Nicolò Bulega a Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato italiano il pilota emiliano della Ducati Factory ha confermato i favori del pronostico in gara-1 e si è imposto davanti al turco Toprak Razgatlioglu (BMW) e al compagno di squadra, Alvaro Bautista. Una prima manche in cui Bulega ha dovuto fare i conti con un combattivo Toprak.

Il campione del mondo in carica ha cercato di rompere il ritmo al centauro nostrano, nella consapevolezza di avere meno passo di Bulega. Un modo per provare innervosirlo e sfruttare la situazione. L’alfiere di Borgo Panigale, però, ha avuto i nervi saldi e a 17 giri dalla fine ha conquistato lo scettro e non l’ha più lasciato.

“Vincere qui a Cremona, davanti a questo pubblico, è molto speciale. Voglio fare i miei complimenti a Toprak perché nei primi giri sono stati difficili da gestire, per la sua aggressività. È stato un bel confronto con lui e mi sono divertito a guidare la Ducati“, le parole a caldo del pilota nostrano.

Con questo risultato, Bulega ha raggiunto quota 161 punti in graduatoria, con 26 punti di margine su Razgatlioglu. Domani sono in programma la Superpole Race e gara-2 e le emozioni non mancheranno di certo.