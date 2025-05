Superbike, Nicolò Bulega: “Sono davvero soddisfatto di questa tripletta”

A Cremona si è disputata gara-2 valida per il GP d’Italia del Mondiale 2025 di Superbike: Nicolò Bulega, con la Ducati, dopo aver centrato la Superpole ed essersi già imposto in gara-1 e nella Superpole Race, ha battuto ancora il turco Toprak Razgatlioglu, secondo.

Terza piazza per l’iberico Alvaro Bautista: il podio a Cremona è stato identico in tutte le prove che assegnavano punti per la classifica generale, dove Bulega guida con 198 punti, davanti all’anatolico, secondo a quota 164, a -34, ed allo spagnolo, terzo con 125, a -73.

L’azzurro, che ha centrato anche il giro più veloce, intervistato a caldo ai microfoni di TV8 HD, ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Sono davvero soddisfatto di questa tripletta, grazie al mio team e grazie a tutti i fans. È incredibile, ci vediamo l’anno prossimo a Cremona“.