Griglia di partenza Superbike, GP Italia 2025: partenza al palo per Nicolò Bulega!

A Cremona si è disputata la Superpole valida per il GP d’Italia del Mondiale 2025 di Superbike: partenza al palo per Nicolò Bulega con la Ducati, che risulta il più veloce in 1’27.866, andando a precedere il britannico Sam Lowes, secondo a 0.215, ed il turco Toprak Razgatlioglu, terzo a 0.293.

In seconda fila gli spagnoli Alvaro Bautista, quarto a 0.503, e Xavi Vierge, quinto a 0.629, mentre si piazza al sesto posto Andrea Iannone, con un ritardo di 0.665. Apre la terza fila l’australiano Remy Gardner, settimo a 0.693, il quale brucia per un millesimo Andrea Locatelli, ottavo a 0.694.

Nona piazzola per l’altro iberico Iker Lecuona, staccato di 0.698, mentre apre la quarta fila il neerlandese Michael van der Mark, decimo a 0.719. Più indietro gli altri italiani: 12° Axel Bassani a 0.894, 13° Danilo Petrucci, a 0.921, 15° Yari Montella a 1.075, 23° Gabriele Ruiu a 2.195.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA SUPERBIKE 2025

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’27.866 7 154,381 310,3

2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’28.081 0.215 0.215 7 154,004 307,7

3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’28.159 0.293 0.078 8

4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’28.369 0.503 0.210 7 153,502 307,7

5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’28.495 0.629 0.126 7 153,283 302,5

6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’28.531 0.665 0.036 6 153,221

7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’28.559 0.693 0.028 7 153,172 305,1

8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’28.560 0.694 0.001 7 153,171 300,8

9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’28.564 0.698 0.004 8 153,164 306,8

10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’28.585 0.719 0.021 8

11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’28.644 0.778 0.059 8 153,026 307,7

12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’28.760 0.894 0.116

13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’28.787 0.921 0.027 7

14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’28.836 0.970 0.049 5 152,695

15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’28.941 1.075 0.105 6

16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’29.018 1.152 0.077 7 152,383 301,7

17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’29.054 1.188 0.036 7 152,321 302,5

18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’29.070 1.204 0.016 7 152,294 304,2

19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’29.306 1.440 0.236 8

20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’29.408 1.542 0.102 6 151,718 305,1

21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’29.425 1.559 0.017 7 151,689

22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’29.878 2.012 0.453

23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1’30.061 2.195 0.183 7 150,618 300,0

24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’31.967 4.101 1.906 7