Sport in tv oggi (venerdì 2 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 2 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis. Si è alle battute conclusive del prestigioso torneo di Madrid e Lorenzo Musetti va a caccia del pass per la finale, affrontando il difficile ostacolo rappresentato dal britannico Jack Draper. Il toscano, reduce dall’atto conclusivo raggiunto a Montecarlo, vorrebbe replicare, ma battere il n.6 della classifica mondiale sarà assai arduo.

In primo piano anche i Mondiali di beach soccer con l’Italia che fa il proprio esordio nella rassegna iridata, affrontando l’Oman, mentre a Miami prenderà il via il sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Un fine-settimana particolare, per la presenza della Sprint Race, che andrà a mutare i piani dei team. La Ferrari vuol fare bene.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 2 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 2 maggio

04.01 Tuffi, Coppa del Mondo a Pechino (Cina): prima giornata – Diretta streaming su worldaquatics.com.

04.30 Badminton, Sudirman Cup 2025: quarti di finale – Diretta streaming su BWF Tv.

07.40 Equitazione, Global Champions a Shanghai (Cina): round 1 salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

08.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Bali (Indonesia): qualificazioni uomini/donne lead – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Judo, Grand Slam a Dushanbe (Tajikistan): prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

10.20 Superbike, GP Italia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.55 Snooker, Mondiali 2025: semifinali – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.06 Ciclismo, Giro di Turchia: sesta tappa – Diretta tv dalle 13.25 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.25 Equitazione, Global Champions a Shanghai (Cina): round 2 salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

13.00 Beach Soccer, Mondiali 2025: Italia vs Oman – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

13.05 Ciclismo, Giro di Romandia: terza tappa – Diretta tv dalle 15.30 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.45 Golf, The CJ Cup Byron Nelson: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Judo, Grand Slam a Dushanbe (Tajikistan): prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

15.00 Superbike, GP Italia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Nuoto artistico, Coppa del Mondo a Markham (Canada): seconda giornata – Diretta streaming su worldaquatics.com.

16.00 Tennis, ATP Madrid: prima semifinale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18.30 Golf, Insperity Invitational: prima giornata – Diretta streamng su Discovery+.

18.30 F1, GP Miami: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Calcio a 5, Serie A: Catania vs AS Roma – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

19.30 Basket, Eurolega: Anadolu vs Efes – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Tennis, ATP Miami: seconda semifinale (Musetti vs Draper) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 22.00, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Benevento vs Genzano – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calio a 5, Serie A: Città di Cosenza vs Avellino – Diretta streaming sul canale Youtube di Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Feldi Eboli vs Padova – Diretta streaming sul canale Youtube di Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio, Serie A: Italservice vs Fortitudo Pomezia – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Bundesliga: Heidenheim vs Bochum – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket femminile, Serie A1: Schio vs Venezia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Basket, Eurolega: Barcellona vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Torino vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming SkyGo, NOW e DAZN.

21.00 Calcio, Premier League: Manchester City vs Wolverhampton – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Rayo Vallecano vs Getafe – Diretta streaming su DAZN.

22.30 F1, GP Miami: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

23.00 Curling, Mondiali 2025 (semifinale doppio misto): Italia vs vincente Canada-Estonia – Diretta streaming su The Curling Channel.

23.30 Atletica, Grand Slam Track a Miami (USA): prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.