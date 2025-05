F1, GP Miami 2025: orari prove libere, qualifiche, Sprint e gara. La guida tv

Da venerdì 2 a domenica 4 maggio la Formula Uno sarà di scena negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami 2025, valevole come sesto capitolo della stagione. Archiviato il trittico asiatico Suzuka-Sakhir-Gedda, dopo un weekend di riposo il circus torna protagonista tra le strade della Florida per un appuntamento in cui verrà utilizzato per la seconda volta dell’anno il formato Sprint.

Vedremo se Ferrari saprà confermarsi estremamente competitiva in questo format dopo il trionfo di Lewis Hamilton nella Sprint di Shanghai partendo dalla pole, ma il team da battere sarà comunque McLaren per quanto visto sin qui nel 2025. La scuderia papaya sta dominando il Mondiale costruttori e occupa le prime due posizioni nel campionato piloti, con Oscar Piastri in vetta a +10 su Lando Norris, +12 sulla Red Bull di Max Verstappen e +26 sulla Mercedes di George Russell.

Tutte le sessioni del weekend statunitense verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (su Sky Sport 4K tutti i turni tranne le qualifiche), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile seguire la Sprint e le qualifiche in diretta, oltre a Sprint Qualifying e gara in differita su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP MIAMI F1 2025

Venerdì 2 maggio

Ore 18.30 Prove libere a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 22.30 Sprint Qualifying a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 3 maggio

Ore 18.00 Sprint a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 22.00 Qualifiche a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Domenica 4 maggio

Ore 22.00 Gara a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1; TV8 (Sprint e qualifiche); Sky Sport 4K (tutte le sessioni tranne la qualifica).

Diretta streaming: tv8.it (Sprint e qualifiche), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la Sprint Qualifying sabato alle ore 16.00 e la gara domenica alle 23.30.