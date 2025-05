LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: debutto già decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Oman, incontro dei Mondiali di beach soccer 2025. Nella splendida cornice delle Seychelles inizia il Mondiale dei vice campioni del mondo: sulla sabbia di Victoria la nazionale italiana proverà a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando si arresero solamente in finale al Brasile.

Debutto subito decisivo per l’Italia, che esordirà contro Oman. Le due formazioni sono state inserite nel Gruppo D insieme al Brasile, campione in carica e favorita per il titolo, ed El Salvador, squadra teoricamente materasso di questo raggruppamento. Per gli azzurri sarà importante non sbagliare contro il paese medio orientale per non complicarsi il cammino verso qualificazione.

Oman è reduce dalla pesante sconfitta in finale nell’AFC Asian Cup. Nell’ultimo atto della competizione asiatica la formazione del Medio Oriente ha perso per 8-1 contro Iran. Per l’Italia quello odierno sarà il primo incontro ufficiale del 2025: l’ultima uscita internazionale degli azzurri è stata il 12 ottobre con la netta vittoria contro la Svizzera (12-0) nelle qualificazioni ai Mondiali.

L’incontro tra Italia ed Oman aprirà la seconda giornata dei Mondiali 2025 di beach soccer con il via dell’incontro previsto per le 13.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Oman con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione.