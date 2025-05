LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: inizia la serie scudetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Famila Schio-Reyer Venezia, gara-1 della finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2025! Inizia la serie al meglio delle cinque partite che assegnerà il titolo di campione d’Italia, in un remake della contesa disputata esattamente un anno fa.

Le scledensi cercano di riconquistare il titolo dopo quello del 2023 perso poi nel 2024 contro le rivali venete. Per fare questo dovranno però rispettare subito il fattore campo, con Giorgia Sottana che si affiderà ancora al duo straniero Juhasz-Dojkic oltre alle azzurre Crippa e Panzera per sorprendere le avversarie. Schio ha vinto già un trofeo in questa stagione ovvero la Coppa Italia conquistata a febbraio 2025 proprio contro le lagunari.

Dall’altra parte ci sarà l’Umana Reyer Venezia alla seconda finale scudetto consecutiva con il tricolore cucito sul petto, con le oro-granata che puntano al bis e al quarto scudetto della loro storia. Coach Mazzon punta ancora sull’estro della talentuosa Matilde Villa e alla solidità di Awak Kuier, con Lorela Cubaj sotto il ferro e Francesca Pan pronta ad armare il braccio al pari di Lisa Berkani. La Reyer ha già messo un titolo in bacheca in quest’annata conquistando la Supercoppa Italiana a settembre 2024 contro le acerrime rivali di Schio.

Palla a due che verrà alzata al PalaRomare di Schio (Vicenza) questa sera alle ore 20:30, dove si rimarrà anche per gara-2 in programma domenica 4 maggio alle ore 18:00. Diretta TV affidata alle telecamere di Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre) mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Schio-Venezia, gara-1 della finale scudetto di basket femminile!