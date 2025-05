Sport in tv oggi (mercoledì 7 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 7 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. A Roma seconda giornata di incontri e tabellone del singolare maschile che prende il via, aggiungendosi quindi a quello femminile. Saranno ben nove gli azzurri in campo e vedremo chi riuscirà a proseguire nel percorso sulla terra rossa del Foro Italico.

In primo piano anche la presentazione delle squadre dell’ormai imminente Giro d’Italia 2025, nonché gara-4 della Finale Scudetto del volley tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino. In serata è prevista anche il ritorno della seconda semifinale di Champions League tra PSG e Arsenal. L’Inter conoscerà l’avversaria che affronterà nella finale del prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 7 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 7 maggio

03.00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo a Shanghai (Cina): seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

07.30 Karate, Europei 2025 a Yerevan (Armania): prima giornata – Diretta streaming su canale Youtube della WKF.

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia 2025: primo turno singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Garantita su Rai 2 HD la trasmissione della partita di Lorenzo Sonego e in streaming su RaiPlay.

(Sonego vs Burruchaga 3° match e inizio match ore 11.00; Passaro vs Tseng 4° match e inizio programma alle 11.00; Darderi vs Bu 5° match e non prima delle 20.30)

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia 2025: primo turno singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Errani vs Osaka 1° match e inizio programma alle 11.00; Cocciaretto vs Avanesyan 2° match non prima delle 13.00; Zucchini vs Mboko 2° match e inizio programma dalle 11.00; Urgesi vs Andreescu 3° match e inizio programma dalle 11.00; Stefanini vs Kudermetova 3° match e inizio programma alle 11.00; Grant vs Ruzic quarto match e inizio programma non prima delle 19.00)

14.19 Ciclismo femminile, Vuelta España Femenina: quarta tappa – Diretta tv dalle 15.30 su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Giro d’Italia 2025, presentazione squadre – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

20.00 Calcio, Serie C: Crotone vs Juventus Next Gen – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Catania vs Potenza – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Pescara vs Pianese – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Albinoleffe vs Atalanta – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGO e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Arezzo vs Vis Pesaro – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Renate vs Giana Erminio – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Volley, Finale Scudetto SuperLega: gara-4 (Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, VBTV e su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: PSG vs Arsenal – Diretta streaming su Amazon Prime Video.