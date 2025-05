Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 7 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Oggi, mercoledì 7 maggio, seconda giornata degli Internazionali d’Italia di tennis. Al Foro Italico tanti i match da seguire e in casa Italia saranno nove gli azzurri a scendere in campo per dare il 100% e proseguire nell’avventura.

Nel singolare femminile saranno sei le tennista nostrane protagoniste. Sara Errani aprirà la sessione diurna sul Centrale, affrontando Naomi Osaka. Una sfida molto impegnativa per Sarita, finalista nel 2013. Nel primo match della sessione serale, invece, sarà la 17enne Tyra Grant l’osservata speciale. Una partita molto particolare per lei, che ha annunciato alla vigilia del sorteggio del torneo l’intenzione di giocare coi colori italiani. Grant sfiderà la croata Antonia Ruzic, proveniente dalle qualificazioni.

Altre quattro italiane in campo. Sulla Grand Stand Arena non prima delle 13 scenderà in campo Elisabetta Cocciaretto giocherà contro l’armena Elina Avanesyan, n.38 WTA. A seguire sulla Grand Stand Arena vi sarà Lucrezia Stefanini opposta a Veronika Kudermetova. Sulla SuperTennis Arena, Arianna Zucchini (wild card) disputerà il secondo match dalle 11 contro Victoria Mboko. A seguire Federica Urgesi debutterà nel main draw a Roma contro Bianca Andreescu.

Per quanto concerne il singolare maschile, Lorenzo Sonego giocherà sul Centrale come terzo match di giornata contro l’argentino Roman Andres Burruchaga, attualmente n.135 nel ranking mondiale ed entrato nel main draw passando i due match di qualificazione. Sulla Grand Stand Arena vi sarà la prima uscita di Francesco Passaro (wild card) che giocherà contro il giocatore di Taipei Chun-Hsin Tseng. Non prima delle 20.30, a chiusura del programma sul Centrale, Luciano Darderi affronterà il cinese Bu Yunchaokete.

La seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis a Roma prenderà il via a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva per quanto concerne il tabellone di singolare maschile sarà affidata a Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), sfruttando le app. Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed Extra Match (clienti NOW); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Per quanto concerne, il tabellone femminile ci sarà il simulcast tra i canali di Sky Sport citati e SuperTennis HD; in streaming con le piattaforme a pagamento menzionate, supertennis.tv e SuperTennix. Su Rai 2 HD sarà possibile seguire il match di Lorenzo Sonego e in streaming su RaiPlay.

ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Mercoledì 7 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Sara Errani vs Naomi Osaka

Tallon Griekspoor vs Miomir Kecmanovic (Non prima 13:00)

Lorenzo Sonego vs Roman Andres Burruchaga

Antonia Ruzic vs Tyra Caterina Grant (Non prima 19:00)

Yunchaokete Bu vs Luciano Darderi (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Jiri Lehecka vs Alexandre Muller

Elisabetta Cocciaretto vs Elina Avanesyan (Non prima 13:00)

Lucrezia Stefanini vs Veronika Kudermetova

Francesco Passaro vs Chun-Hsin Tseng

Alexandra Eala vs Marta Kostyuk

SuperTennis Arena – ore 11:00

Jordan Thompson vs Giovanni Mpetshi Perricard

Arianna Zucchini vs Victoria Mboko

Bianca Andreescu vs Federica Urgesi

Christopher O’Connell vs Cameron Norrie

Maya Joint vs Emma Raducanu

Pietrangeli – ore 11:00

Victoria Azarenka vs Camila Osorio

Camilo Ugo Carabelli vs Pablo Carreno Busta

Yoshihito Nishioka vs Dusan Lajovic

Anastasia Pavlyuchenkova vs Katie Boulter

Laslo Djere vs Tomas Martin Etcheverry

Court 14 – ore 11:00

Daniel Altmaier vs Francisco Comesana

Varvara Gracheva vs Ajla Tomljanovic

Ashlyn Krueger vs Anna Bondar

Emiliana Arango vs Viktoriya Tomova

Vilius Gaubas vs Damir Dzumhur

Court 1 – ore 11:00

Rinky Hijikata vs Corentin Moutet

Elena-Gabriela Ruse vs Polina Kudermetova

Maria Sakkari vs Belinda Bencic

Hamad Medjedovic vs Otto Virtanen

Dayana Yastremska vs Anastasia Potapova

Court 2 – ore 11:00

Marketa Vondrousova vs Xinyu Wang

Carlos Taberner vs Aleksandar Kovacevic

Hailey Baptiste vs Anna Blinkova

Katerina Siniakova vs Olga Danilovic

Katie Volynets vs Arantxa Rus

Court 15 – ore 11:00

Caroline Dolehide vs Sorana Cirstea

Vit Kopriva vs Quentin Halys

Moyuka Uchijima vs Eva Lys

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) circuito ATP e WTA; SuperTennis HD solo circuito WTA; Rai 2 HD solo match di Lorenzo Sonego

Diretta streaming: SkyGo, NOW per il circuito ATP e WTA; Tennis Tv solo circuito ATP; supertennis.tv e SuperTennix solo circuito WTA; RaiPlay solo per il match di Lorenzo Sonego

Diretta testuale: OA Sport per le partite di Lorenzo Sonego e di Tyra Grant.