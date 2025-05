Dove vedere Italia-Germania in tv, amichevole volley femminile: orario, programma, streaming

A pochi mesi dal trionfo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la Nazionale italiana di volley femminile è pronta a inaugurare la nuova stagione con una doppia sfida amichevole contro la Germania. La prima uscita è fissata per oggi alle ore 20.00 al Pala Igor di Novara, seguita dal secondo confronto in programma venerdì 9 alle 17.00 all’Allianz Cloud di Milano.

Un banco di prova importante, anche se interlocutorio, per cominciare a tracciare la strada che porterà le azzurre alla Volleyball Nations League. Il commissario tecnico Julio Velasco ha scelto di convocare sedici atlete per il collegiale iniziato lunedì 5 maggio al Centro Pavesi di Milano: una fase di lavoro che servirà a valutare nuove soluzioni e a consolidare il gruppo allargato.

Come prevedibile, mancheranno le protagoniste del trionfo olimpico, ancora impegnate con i rispettivi club nelle finali europee. Conegliano, Milano e Scandicci sono salite non più tardi di domenica sul podio della Champions League a Istanbul, e le giocatrici coinvolte usufruiranno di qualche giorno di riposo prima di rimettersi a disposizione della Nazionale.

Velasco, che ha già avuto modo di lavorare con molte delle atlete convocate durante i precedenti raduni stagionali, prosegue così il percorso di crescita e integrazione di giovani promesse e volti emergenti. A Novara e Milano ci sarà quindi spazio per vedere all’opera giocatrici come Loveth Omoruyi, Federica Squarcini e Carlotta Cambi, oltre a elementi di prospettiva come Stella Nervini, Benedetta Sartori e Adhuoljok Malual.

Le due amichevoli contro la Germania, inserite nel circuito dei Bper Test Match, rappresentano un’occasione utile per testare la condizione fisica e l’affiatamento del gruppo, ma anche per confermare la continuità tecnica e mentale dopo l’apoteosi olimpica. L’Italia riparte dal proprio entusiasmo e dalla profondità del suo vivaio, con l’obiettivo di restare protagonista anche nella lunga estate internazionale che attende il volley femminile.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaIgor di Novara alle 20.30 di mercoledì 6 maggio. La diretta tv sarà su Eurosport e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su sulla piattaforma Discovery+. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Germania.

CALENDARIO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

PalaIgor – Novara

Mercoledì 7 maggio 2025

Ore 20.00 Italia-Germania – Diretta tv su Eurosport e diretta streaming a pagamento sulla piattaforma Discovery+

PROGRAMMA AMICHEVOLI INTERNAZIONALI 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport

Diretta streaming: Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport.