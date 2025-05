Sorteggio WTA Roma 2025: Paolini con Jabeur e Muchova sulla strada, 10 azzurre al via

Si è tenuto poche decine di minuti fa il sorteggio del WTA 1000 di Roma, la parte femminile degli Internazionali d’Italia che partirà già domani a livello di tabellone principale e si chiuderà sabato 17 con la finale. Oltre alle due italiane direttamente ammesse, ce ne sono altre otto con wild card per un totale di 10.

Jasmine Paolini è stata sorteggiata nel lato di semifinale di Iga Swiatek e nel quarto dell’americana Jessica Pegula, ma soprattutto con un potenziale terzo turno spettacolo con la tunisina Ons Jabeur e un ottavo altrettanto spettacolare con la ceca Karolina Muchova. Possibile il derby con Giorgia Pedone, che ha pescato forse uno dei nomi che avrebbe gradito di più, l’australiana Lulu Sun.

Nella parte bassa del tabellone sei delle dieci italiane al via. Lucia Bronzetti pesca la recentemente rientrata lettone Anastasija Sevastova. Rientrata col botto, perché capace di superare due turni a Madrid (salvo subire un doppio 6-0 da Shnaider al terzo). Possibile il secondo turno con Muchova. Anche per Nuria Brancaccio c’è qualche chance con l’americana Peyton Stearns, mentre non è molto fortunata Sara Errani, la quale si trova di fronte Naomi Osaka: la giapponese appena vinto il 125 di Saint Malo, primo suo successo sul rosso (anche se con un percorso un po’ accidentato). Se Elisabetta Cocciaretto ritroverà la giusta condizione, contro l’armena Elina Avanesyan ci sono le chance di regalarsi un appuntamento con Iga Swiatek al secondo turno.

Nella parte alta, al di là di un tabellone non proprio amico di Aryna Sabalenka (Yastremska, Boulter o Kenin, Kasatkina e Rybakina: non il massimo della vita), c’è una qualificata per l’esordio da italiana di Tyra Caterina Grant, dunque si attenderà per capire chi avrà. Federica Urgesi è la più chiusa di tutte dal sorteggio, visto che ha pescato la canadese Bianca Andreescu. Arianna Zucchini troverà anche lei una qualificata, con possibile vista Gauff, mentre sarà molto problematica la situazione per Lucrezia Stefanini contro la russa Veronika Kudermetova, che è andata vicina agli ottavi a Madrid.

TABELLONE WTA 1000 ROMA 2025

Sabalenka [1]-Bye

Yastremska (UKR)-Potapova

Pavlyuchenkova-Boulter (GBR)

Bye-Kenin (USA) [31]

Fernandez (CAN) [24]-Bye

Qualificata-Grant (ITA) [WC]

Eala (PHI)-Kostyuk (UKR)

Bye-Kasatkina (AUS) [14]

Rybakina (KAZ) [11]-Bye

Uchijima (JPN)-Lys (GER)

Andreescu (CAN) [PR]-Urgesi (ITA) [WC]

Bye-Vekic (CRO) [20]

Frech (POL) [26]-Bye

Azarenka-Osorio (COL)

Siniakova (CZE)-Danilovic (SRB)

Bye-Zheng (CHN) [8]

Gauff (USA) [4]-Bye

Zucchini (ITA) [WC]-Qualificata

Qualificata-Bencic (SUI) [WC]

Bye-Linette (POL) [32]

Alexandrova [21]-Bye

Qualificata-Raducanu (GBR)

Stefanini (ITA) [WC]-V. Kudermetova

Bye-Anisimova (USA) [15]

Navarro (USA) [10]-Bye

Vondrousova (CZE)-Xinyu Wang (CHN)

Qualificata-Qualificata

Bye-Tauson (DEN) [22]

Noskova (CZE) [30]-Bye

Birrell (AUS)-Kartal (GBR)

Qualificata-Tomova (BUL)

Bye-Andreeva [7]

Paolini (ITA) [6]-Bye

Pedone (ITA) [WC]-Sun (NZL)

Kvitova (CZE)-Begu (ROU)

Bye-Jabeur (TUN) [27]

Ostapenko (LAT) [17]-Bye

Sramkova (SVK)-Kessler (USA)

Bronzetti (ITA)-Sevastova (LAT)

Bye-Muchova (CZE) [12]

Shnaider [13]-Bye

Dolehide (USA)-Cirstea (ROU)

Parks (USA)-Cristian (ROU)

Bye-Putintseva (KAZ) [23]

Mertens (BEL) [25]-Bye

Lamens (NED)-Zarazua (MEX)

Krueger (USA)-Qualificata

Bye-Pegula (USA) [3]

Keys (USA) [5]-Bye

Gracheva (FRA)-Qualificata

Stearns (USA)-Brancaccio (ITA) [WC]

Bye-Kalinskaya [28]

Haddad Maia (BRA) [18]-Bye

Bouzkova (CZE)-Sherif (EGY)

Errani (ITA) [WC]-Osaka (JPN)

Bye-Badosa (ESP) [9]

Svitolina (UKR) [16]-Bye

Bouzas Maneiro (ESP)-Li (USA)

Qualificata-Qualificata

Bye-Samsonova [19]

Collins (USA) [29]-Bye

Qualificata-P. Kudermetova

Cocciaretto (ITA) [WC]-Avanesyan (ARM)

Bye-Swiatek (POL) [2]