Dove vedere in tv gli Internazionali d’Italia 2025: quali partite si vedranno sulla RAI e su che canale

Gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis vedranno il tabellone principale di singolare maschile scattare mercoledì 7 maggio, mentre quello femminile prenderà il via un giorno prima, martedì 6. I tornei di doppio, invece, prenderanno il via venerdì 9 per le donne e domenica 11 per gli uomini.

Il torneo di singolare femminile sarà in chiaro su SuperTennis HD e SuperTenniX, mentre il torneo maschile sarà trasmesso in abbonamento su Sky Sport, Sky Go e NOW. A queste opzioni, però, si aggiunge la trasmissione in chiaro prevista sulla Rai.

A partire da mercoledì 7 maggio ogni giorno alle 19.00 verrà trasmesso un match di singolare ATP in chiaro su Rai 2 HD ed in streaming gratuito su Rai Play, canali che trasmetteranno anche la finale femminile o, in caso di presenza di italiani, di doppio maschile o di doppio femminile.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 IN CHIARO

Da mercoledì 7 maggio

Ogni giorno alle 19.00 un match di singolare ATP in chiaro su Rai 2 HD

Rai 2 HD trasmetterà la finale femminile o, in caso di presenza di italiani, di doppio maschile o di doppio femminile

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLI IN TV IN CHIARO E IN STREAMING

Diretta tv: ogni giorno alle 19.00 un match di singolare ATP in chiaro su Rai 2 HD, oltre alla finale femminile o, in caso di presenza di italiani, di doppio maschile o di doppio femminile

Diretta streaming: ogni giorno alle 19.00 un match di singolare ATP gratuita su Rai Play, oltre alla finale femminile o, in caso di presenza di italiani, di doppio maschile o di doppio femminile