Schio-Venezia oggi in tv, Finale A1 basket femminile 2025: orario gara-1, programma, streaming

Si alza il sipario sulla finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2025! Oggi venerdì 2 maggio alle ore 20:30 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia scendono in campo a Schio (Vicenza) per la gara-1 della serie al meglio delle cinque partite.

Le scledensi puntano a ricucirsi il tricolore sul petto dopo averlo perso lo scorso anno proprio contro la squadra oro-granata, con Giorgia Sottana e compagne che in questa stagione sono riuscite a conquistare la Coppa Italia battendo in finale proprio la Reyer. Servirà riscattare anche l’uscita anticipata alla Final Six di Eurolega contro l’USK Praga vincitrice poi del trofeo.

Dall’altra parte l’Umana Reyer Venezia che cercherà di confermare il titolo conquistano nel 2024, con le ragazze di coach Andrea Mazzon che hanno eliminato in semifinale per 3-1 la Magnolia Campobasso non senza faticare. L’allenatore veneto si affiderà ancora all’estro di Matilde Villa in cabina di regia, con Lorela Cubaj ed Awak Kuier ad osservare il pitturato.

Palla a due che verrà alzata al PalaRomare di Schio (Vicenza) alle ore 20:30, dove si rimarrà anche per la successiva gara-2 in programma domenica 4 maggio alle ore 18:00. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre), con la diretta streaming garantita da RaiPlay. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere nulla di questa finale scudetto della Serie A1 di basket femminile!

CALENDARIO FINALE SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2025 OGGI

Venerdì 2 maggio

Gara-1

Ore 20:30 Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia – Diretta TV in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

PROGRAMMA SCHIO-VENEZIA GARA-1 FINALE SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport