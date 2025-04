Basket femminile: Italia, il cammino di avvicinamento agli Europei

Primi passi verso gli Europei per l’Italbasket femminile. La Nazionale di Andrea Capobianco giocherà dal 18 al 21 giugno il primo girone della rassegna continentale al PalaDozza di Bologna. Prima, però, affronterà un viaggio di sei partite di preparazione, delle quali nessuna su suolo tricolore.

In particolare, si comincia il 23 e 25 maggio con una doppia sfida al cospetto del Belgio, che ha vinto l’ultima edizione degli Europei, prima a Mons e poi a Kortrijk (Courtrai), che distano di strada circa 85 km e che percorrono l’arco sud-ovest di Bruxelles.

A seguire, il 31 maggio e il 1° giugno, ci sarà un doppio impegno a Inca, nella comunità autonoma delle Baleari, cioè in territorio spagnolo. Qui l’Italia giocherà un primo incontro con la Grecia e un secondo con la Spagna.

Infine, sarà la Cechia a dare alle azzurre l’ultimo passaggio verso il debutto bolognese: doppio faccia a faccia in quel di Brno il 10 e l’11 giugno, in orari peraltro piuttosto particolari (17:30 nel primo giorno e, inusualmente, 12:00 nel secondo). In mezzo ci sarà il raduno, ospitato a Roma dal Centro di Preparazione Olimpica sito all’Acqua Acetosa, intitolato a Giulio Onesti.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALBASKET FEMMINILE

Venerdì 23 maggio (Mons)

Belgio-Italia (ore 20:00)

Domenica 25 maggio (Kortrijk)

Belgio-Italia (ore 17:00)

Sabato 31 maggio (Inca)

Grecia-Italia (ore 19:00)

Domenica 1 giugno (Inca)

Spagna-Italia (ore 20:00)

Martedì 10 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 17:30)

Mercoledì 11 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 12:00)